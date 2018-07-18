Aydın’da ayın şoförüne ödülünü Çandıroğlu verdi

Aydın Son Durak Tesisleri’nde düzenlenen ayın şoförü ödülünün bu ayki konuğu Aydın İl Milli eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu oldu. Aydın’da Haziran ayının şoförü seçilen Abdican Altay ödülünü Çandıroğlu’nun elinden aldı. Çandıroğlu, Abdican Altay’ı tebrik ederek, plaket ve küçük altın ödülünü takdim etti.

Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Geleneksel olarak yapmış olduğumuz bu ödül törenimizin 35’incisini veriyoruz. Bu ödül törenini hep birlikte yapıyoruz. Bu ayki misafirimiz İl Milli Eğitim Müdürümüz Bilal Yılmaz Çandıroğlu. Ülkemiz için geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimlerine olan katkılarından dolayı kendilerine tüm milli eğitim çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu’da, eğitimin hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu belirterek kooperatifin bu süreçte hassasiyet göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, “Şoförlük bizim aile mesleğimizdir ve ayrıca E sınıfı ehliyet sahibiyim. Bu ayın şoförü Abdican Altay arkadaşımızı tebrik ediyorum. Eskiden yollar tek şeritliydi. Çocuklarımıza eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkı anlattığımızda onların inanası gelmiyor. Yeni neslin her yönüyle yeni Türkiye’ye sahip çıkması kanaatindeyiz. Şoförlükten ziyade bu tarafı daha çok önem arz ediyor. Yapılan işler hiç ucuz işler değil. Köklü bir değişim var. Ve bu değişimi yeni nesle iyi anlatmak için çalışmalıyız” dedi.

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç ise, “İl Milli Eğitim Müdürümüzün bizlere değer verip buraya gelmesi bizim için çok önemli. Eğitimlerimizde kendilerinin desteğini her zaman hissediyoruz. Bizim kooperatifimiz bu eğitimlere çok önem veriyor. Abdican kardeşimiz de bu mesleğin içinden gelen bir ailenin çocuğu. Kendisini tebrik ediyorum ve böyle devam etmesini temenni ediyorum” dedi.