Aydın’da aynı gün vefat eden eğitimciler son yolculuklarına uğurlandı

Aydın’da milli eğitim camiası aynı gün içerisinde iki üzüntü birden birden yaşadı. Efeler Ortaokulu Müdürü Ömer Ali Serban (62) yakalandığı kanser hastalığına yenilirken, Gazipaşa Ortaokulu’nda görevli memur İlyas Şivan Öğdün (36) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Serban ve Öğdün’ın cenazeleri Efeler ilçesindeki Yavuz Sultan Selim Camii’nde yan yana konuldu. Cenazeye Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, eğitim sendikalarının temsilcileri, meslektaşları ve yakınları katıldı.
Serban ve Öğdün’ün cenazeleri Yavuz Selim Camiinde öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı’nda toprağa verildi.