Aydın’da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantının başkanlığını Vali yardımcısı Abdullah Aslan yaptı. Kurul üyesi olan kamu kurum müdürleri ve yöneticilerin katıldığı toplantıda, bağımlılık yapıcı maddeler ve bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar arası işbirliği yapmak, eşgüdüm sağlamak ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda yapılacak faaliyetleri belirlemek amacıyla gerçekleştirildi.

Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, “Aydın İlinde uyuşturucu kullanımı ile ilgili suçlarda tespit edilen istatistiki verilerin (Madde kullanım yaş grupları, madde türleri, madde kullanımının yüksek olduğu riskli bölgeler gibi) geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi ve mevcut durum analizi yapılarak raporlandırılması” kararı doğrultusunda düzenlenen raporun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sunumu yapıldı. Teknik Çalışma Grubu toplantılarında görüşülen, bağımlılık (uyuşturucu, alkol, tütün, kumar, teknoloji bağımlılığı ve iletişim) konularında, ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülmekte olan veya yürütülmesi planlanan çalışmaların ve işleyiş esnasında yaşanan aksaklıklar ile çözümleri hususunda kurumlardan gelen görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından toplantı sona erdi.