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Aydın'da bağımsız denetçilere eğitim

Aydın Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından, oda üyelerine yönelik eğitimler gerçekleştiriliyor.

Oda tarafından bu eğitimlerden biri de, Kamu Gözetim Kurumu (KGK) onaylı Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programları çerçevesinde “Denetim” eğitimi oldu.


Aydın ilinde bulunan toplam 104 bağımsız denetçiden 51'i düzenlenen son eğitim programına katıldı. KGK onaylı bağımsız denetçilerin eğitimine ise Söke'den 6 denetçinin katıldığı öğrenildi. Aydın SMMO tarafından gerçekleştirilen Eylül ayında başlayan bağımsız denetçilerin eğitim programı toplam 42 saatlik eğitimden oluşuyor.


Her alanda olduğu gibi mesleki eğitimlerin çok önemli olduğunu belirten Aydın SMMMO Başkanı Rıza Yürüyen, “Oda olarak üyelerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle güncel mevzuatlar hakkından bilgilendirme programları yürütüyoruz. Bu türlü eğitim faaliyetlerimiz başta olmak üzere oda çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Bu vesile ile eğitimlerimize ilgi gösteren ve katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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