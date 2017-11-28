Aydın’da "Balık Ye Sağlıklı Ol" etkinliği başladı

Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencilerine balık ve suda yaşayan diğer canlıları tanıtmak, su ürünlerini tüketmenin faydalarını anlatmak ve tüketimini özendirmek için “Balık Ye Sağlıklı Ol” konulu eğitim çalışmasına başlandı.

Etkinliğin Kasım ayı programında, Efeler İlçesi Yedi Eylül İlkokulu ve Zübeyde Hanım İlkokulu ile Yenipazar İlçesi Dalama İlkokulu’nda 4’üncü sınıf öğrencilerine eğitim verildi.

Su Ürünleri Mühendisleri tarafından verilen eğitimde, insan vücudu için gerekli olan omega-3, vitamin ve amino asitler ile kalsiyum, fosfor gibi minerallerin balık ve diğer su ürünlerinde bol miktarda bulunduğu belirtilerek, özellikle büyüme çağındaki bireylerin haftada en az iki kez balık tüketmesinin fiziksel ve zeka gelişimlerine önemli faydalar sağlayacağı öğrencilere anlatıldı. Balık yeme alışkanlığının çocuklara kazandırılması için yapılan eğitim faaliyetleri, okul yöneticileri ve öğretmenleri tarafından da büyük ilgi gördü. Eğitim sonunda, katılımcı öğrencilere su ürünleri temalı hediyeler verilirken, etkinliğin geniş öğrenci kitlelerine ulaşması için Aydın genelindeki okullarda devam edileceği kaydedildi.