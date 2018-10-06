Aydın'da başarılı okulların müdürleri ödüllendirildi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında yapılan ‘Liselere Geçiş Sistemi Merkezi Ortak Sınavı' nda, sınav puanına göre Aydın genelinde en yüksek puan ortalamasına sahip ilk 20 ortaokulun müdürlerini makamında kabul ederek ödüllendirdi.

Emek verilerek yapılan her çalışmanın, öğrencilerin milli ve manevi değerlere sahip aynı zamanda akademik başarı ile donatılmış bireyler olarak gelecek nesillere taşınmasında özveriyle çalışan tüm eğitimcilerin her zaman yanında olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, bu çizgide devam eden misyonlarından hiçbir zaman taviz vermeyeceklerini belirtti.

Hiçbir başarının tesadüf olmadığı belirten Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, “Yapılan tüm çalışmalarda ekip ruhunun, takım çalışmasının ve kurum kültürüne büyük önem veriyoruz. İşin mutfağında sahada çalışan eğitim neferlerimize önem vererek onların her zaman arkasındayız” dedi.

Efeler İlçesinde görev yapan ilkokulların müdürleriyle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, 2018-2019 eğitim öğretim yılında yapılacak çalışmalar hakkında okul müdürleri ile istişarelerde bulundu. Çandıroğlu, Bakanlığın genelgesiyle 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılından itibaren ilkokul 3. ve 4.sınıflarda da uygulanmaya başlayan destekleme ve yetiştirme kurslarının da öğrencilerin başarısına önemli bir ivme kazandıracağını kaydetti.