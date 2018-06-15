Aydın’da bayram manzaraları

Aydın’da sabah saat 06:30’da Bayram namazının kılınmasının ardından tüm Müslümanlar bayramlaşmaya başladı. Aydın’da en renkli bayram kutlamaları ise gelenek ve göreneklerinden vazgeçmeyen Yörük köylerinde gerçekleşiyor.

Köşk ilçesine bağlı Ilıdağ Köyü’nde bir aydır uyku düzeni değişen köylüler bayram namazına havai fişeklerle uyandırıldı. Bayram namazını kıldıktan sonra köy meydanında toplanan tüm köylüler birbirleri bayramlaştıktan sonra Ramazan Bayramı kutlamalarına evlerde devam edildi.

Eski bir Yörük köyü olan ve yaklaşık 2 bin kişinin üzerinde nüfusa sahip köyde gelişen teknolojiye rağmen köylüler gelenek ve göreneklerini sürdürüyor.