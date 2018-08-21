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21 Ağustos 2018 15:49

Aydın’da bayram sessizliği

Aydın’ın Efeler ilçe merkezinde dün yaşanan bayram yoğunluğu bugün yerini sessizliğe bıraktı.

Aydın’da bayram sessizliği

21 Ağustos 2018 15:49


Kurban Bayramının birinci gününde Aydın sokakları bomboş kaldı. Aydın’ın Efeler ilçesinde hemen hemen her gün yoğun olan ve bayram öncesi hareketliliğin hat safhaya ulaştığı cadde, sokak ve alış veriş merkezlerinde Kurban Bayramının ilk gününde sessizlik hakim oldu. Kurban kesim işlemlerinin yoğun bir şekilde devam ettiği Aydın’da, düne kadar alışveriş telaşının yaşandığı cadde ve sokaklar bomboş kaldı.


İş yerlerinin çok büyük bir kısmının da kapalı olduğu gözlemlenirken, bayramın birinci gününde yaya ve araç trafiği yok denilecek kadar az bir seviyeye düştü. Sıcak havanın da etkisi ile vatandaşlar günlerini evde geçirmeyi tercih etti.




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