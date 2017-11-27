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27 Kasım 2017 16:38

Aydın’da bilek güreşi müsabakaları tamamlandı

Aydın Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi İl Temsilciği ile Aydın Aktif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübünün ortaklaşa düzenlediği ve Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün destekleriyle gerçekleştirilen Genç Erkekler Bilek Güreşi müsabakaları Aydın’da ilk defa gerçekleştirildi.

Aydın’da bilek güreşi müsabakaları tamamlandı

27 Kasım 2017 16:38


Bilek Güreşi müsabakaları Efeler Mimar Sinan Spor Salonunda 32 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Sağ ve sol kol olmak üzere iki kategoride gerçekleşen müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından madalya takdim edildi.


Müsabakalarda dereceye girenler arasından seçilecek sporcular Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu ve Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü işbirliğiyle 09-10 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara’da “Güçlü Bilekler Güçlü Nesiller” temasıyla düzenlenecek olan Bilek Güreşi Genç Erkekler Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazanacaklar.


Emeği Geçenlere Teşekkür Etti


Aydın Aktif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Başkanı Emrah Demir, organizasyonda katkısı olan Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne, Aydın Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi İl Temsilciğine, kulüp görevlilerine, antrenör ve hakemler başta olmak üzere katılım sağlayan tüm sporculara teşekkür etti. Demir, kulüp sporcuları ve dereceye giren sporcuların 09-10 Aralık 2017 tarihinde yapılacak yarışmaya kadar antrenmanlarına kulüp merkezinde devam edeceklerini ifade etti.




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