Aydın'da Bilim Şenliği'nin açılışı yapıldı

‘Aydın Bilim Sanat Günleri' Bilim Şenliği'nin açılışı gerçekleştirildi.

Aydın Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleşen şenliğin açılışı Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program konuşmalar ile devam etti. Tübitak 4007 Aydın Bilim ve Sanat Günleri Bilim Şenliği kapsamında Türkiye genelinde düzenlenen "Yıl 2071: Orta Asya´dan Anadolu´ya, Bilimden Sanata 1000 Yılın Türkiye´si" resim yarışması'nda Türkiye birincisi olan Antalya Kepez ATSO Güzel Sanatlar Lisesi 12.sınıf öğrencisi Kerem Yiğit'e ödülünü Vali Yavuz Selim Köşger verdi. Ayrıca Aydın'da düzenlenen bilim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu tarafından verildi. Ödül töreni sonrasında şenliğin açılışı gerçekleştirilirken, Vali Köşger ve beraberindeki protokol şenlikte yer alan 30 atölyeyi gezerek bilgi aldı. Şenlikte yer alan atölyeler 01 Kasım tarihine kadar gezilebilecek.

Aydın Ticaret Borsası Bilim Sanat Merkezi Müdürü Serkan Sezik, şenliğin açılışına katılan misafirlere kendilerini onurlandırdıklarından dolayı teşekkür etti.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, şenlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bizim yerelde yürütmüş olduğumuz birçok proje var. Bunlar bizim eğeitim odaklı gündem oluşturmamızı sağlayan etkinlikler olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise, “Bizim tek sermayemiz ülke olarak insan gücüdür. Bu insan sermayemizi ne kadar iyi eğitebilirsek, ne kadar vasıflı hale getirebilirsek, kabiliyetleri doğrultusunda onları ne kadar donanımlı hale getirebilirsek ülke olarak o kadar zenginleşebileceğiz, kalkınacağız ve ileri gideceğiz. Bu anlamda Türk Milli Eğitimi'nde son dönemde yapılan en önemli işlerden birisi bilim sanat merkezleridir” diye konuştu.