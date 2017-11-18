Aydın’da bir genç daha uyuşturucudan hayatını kaybetti

Dün gece arkadaşları ile birlikte uyuşturucu alan bir kişi komaya girince hastaneye kaldırıldı. Acil servisteki tüm müdahalelere rağmen 30 yaşındaki Cenk K. Hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken Cenk K. İle birlikte uyuşturucu alan iki kişi gözaltına alındı.

Olay Meşrutiyet mahallesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın iş yeri olarak kullanılan 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece iş yerinde toplanan Cenk K. Ve arkadaşları E.Ü. ve M.K. birlikte uyuşturucu aldı. Sabaha karşı Cenk K.’nın durumunun iyi olmadığını gören arkadaşları bir süre şahsı ayıltmaya çalıştılar. Başarılı olamayınca 112 Acil Servis ekiplerine arayan arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri ile birlikte giden sağlık ekipleri Cenk K.’yı Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumu oldukça kötü olan Cenk K. Sağlık görevlilerinin tüm çabalarına rağmen bir süre sonra hayatını kaybetti.

Görgü şahitleri, Cenk’in ambulansla hastaneye kaldırılırken can çekişir gibi her tarafının titrediğini ve çok kötü durumda olduğunu belirterek “Buradaki iş yerini yeni devralmışlardı. Böyle bir alışkanlığı olduğunu hiç tahmin edemezdik” diye konuştular.

30 yaşında uyuşturucu yüzünden hayatını kaybeden Cenk K.’nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken Aydın Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından, Cenk K.’ının geceyi birlikte geçirdiği E.Ü ve M.K isimli iki kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan olayın aydınlatılması için öeln şahsın cep telefonu da incelemeye alındı.