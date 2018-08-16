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16 Ağustos 2018 19:16

Aydın’da bir otomobil takla attı ortalık savaş alanına döndü

Aydın’ın Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarında meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü.

Aydın’da bir otomobil takla attı ortalık savaş alanına döndü

16 Ağustos 2018 19:16

5 aracın karıştığı kazada ise 1 kişi yaralandı.


Kaza, 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Zafer Meydanı’ndan Forum Aydın yönüne gitmekte olan 09 AAK 075 idaresindeki Dündar A., Forum Aydın istikametinden Zafer Meydanı’na gitmekte olan ve Orta Mahalle istikametine dönüş yapmak isteyen Hüseyin Ç. idaresindeki 09 E 5817 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle birlikte savrulan ve takla atan 09 AAK 075 plakalı araç, yol kenarında bulunan 09 KA 559 plakalı araç ile 09 CDE 478 plakalı aracın üzerine düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen ambulans, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yol kenarındaki iki araç büyük hasar görürken takla atan aracın sahibi Dündar A. ise yaralandı. Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Savaş alanına dönen kazada, 35 NE 7666 plakalı araç da hafif zarar gördü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.




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