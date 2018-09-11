Aydın'da bir şahıs evinde ölü olarak bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisinden iki gündür haber alınamayan bir şahıs evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Efeler Hasan Efendi Mahallesi 1919 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kendisinden haber alınamayan 44 yaşındaki Kadir Coşkun'un yakınları evine geldi. Yakınları eve geldiklerinde yerde hareketsiz şekilde yatan Kadir Coşkun'u buldu. Hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Coşkun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Coşkun'un yaklaşık 2-3 gün önce hayatını kaybettiği tahmin edilirken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.