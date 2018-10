Aydın'da boğalar daha fazla para etmesi için eğitilmeye başlandı

Aydın'da yetiştiriciler, boğaların daha fazla para etmesi için boğaları pehlivan ya da çiftçi olarak eğiterek satmaya başladı. Tarım işlerinde kullanılmak üzere çiftçilik eğitimini tamamlamış boğaların normal fiyatının 2 kat üzerinde, pehlivan boğaların ise aldığı derelere göre çok daha fazla fiyata satıldığı belirtildi.

Türkiye'nin en önemli tarım kentlerinden biri olan Aydın'da ovada tarım makinelerle yapılırken dağlarda halen hayvan gücüyle tarım yapıldığını belirten bölge çiftçilerinden İsa Süzer, bu nedenle eğitilmiş boğaların çift sezonu öncesi normal et fiyatının 2 kat üzerinde satıldığında söyledi. Bölgedeki pek çok çiftçinin sezon öncesi tarım işlerinde kullanılacak boğa eğitimine başladığını belirten Köşklü çiftçilerden İsa Süzer, “Et olması için satılan boğalar yedikleri yemi bile karşılamıyor. Hal böyle olunca yetiştiriciler alternatifler aramaya başladı. Özellikle tırnakları daha sert olan yerli ve melez ırkları tarım işlerinde kullanılmak üzere eğitiyoruz. Çiftçilik eğitimi almış boğalar, yamaçlarda incir bahçeleri bulunan incir üreticileri tarafından kasabın verdiği et fiyatının 2 katına satılıyor. Boğaların fiyatını yükselten diğer bir durum ise pehlivan olarak yetişmesine bağlı. İyi güreş tutan ve gruplarında derece elde etmiş boğalar da kasabı verdiği et fiyatının 3-4 katı fiyata satılıyor” diye konuştu.