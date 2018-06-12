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12 Haziran 2018 05:04

Aydın’da cami yangını

Aydın Efeler ilçesine bağlı Kozalaklı Mahallesi caminde yangın çıktı.

Aydın’da cami yangını

12 Haziran 2018 05:04

Cami minaresine yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında cami ibadet edilemeyecek vaziyette hasar görürken olayın namaz vaktinde yaşanmaması herkesi sevindirdi.


Aydın il genelinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağnak yağış hayatı olumsuz etkilerken şehir merkezlerinde su baskınlarına neden oldu. Yağış esansında birçok yere yıldırım düşerken yıldırımlardan biri de Efeler İlçesi Kozalaklı Mahallesi caminin minaresine isabet etti. Büyük bir gürültü ile minareye düşen yıldırım sonrası cami aniden yanmaya başladı. Köylüler tarafından camideki yangına ilk müdahale yapılırken Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince camideki yangın söndürüldü. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın ve patlamada caminin pencereleri kırıldı.


Yangın sonucu cami ibadet edilmez hale gelirken Köy Muhtarı Hüseyin Köseoğlu ve cami imamı İsa Yardım caminin bir ön önce ibadete açılması için yetkilerden ve köylülerden yardım istedi. Yangının yıldırım düşme olayının namaz vaktinde yaşanmaması sevindirdi. Yangın nedeniyle minarede ve caminin bir kısmında hasar oluşurken, caminin elektrik ve ses sistemlerinin tamamen yandığı belirtildi.




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