Aydın’da camiler şenlendi

Çocukları sıkmadan Kur’an-ı kerim ve dini bilgilerin öğretilmeye çalışıldığı programlarda dersler cami çerisinde gerçekleştirilirken sosyal etkinlikler ise cami avlusunda ve dış mekanlarda gerçekleştiriliyor.

Aydın’da okulların kapanmasının ardından iki hafta dinlenen çocuklar için 25 Haziran pazartesi günü yaz dönemi Kur’an kursları açıldı. Yoğun ilgi gören kurslarda çocuklara kurs boyunca görecekleri derslerin kitapları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ücretsiz olarak verildi. Kurslarda öğrencilere Kur’an-ı Kerim’i okuma ve dini bilgiler derslerinin yanında sosyal etkinlik programlarına da ağırlık verildiği belirtildi. Günümüzde internet ve dijital dünyanın zararlı etkileri altında kalmış çocuklara geleneksel oyunların da imamlar nezaretinde oynatıldığı kursların 17 Ağustos’ta sona ereceği belirtildi.

Yaz Kur’an kurslarına çocukların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Veysipaşa Cami İmamları Yüksel Güler ve Fatih Özkar, “kursların başlaması ile birlikte camilerimiz şenlendi. Çocuklarımızın yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri için bu yıl da dolu dolu ve çocuklarımızı sıkmayacak şekilde program hazırlandı. Hedefimiz kurs bitimine kadar kursa katılan çocuklarımızı Kur’an-ı Kerimi okumaya öğretmek” diyerek ebeveynlerin çocuklarını kurslara göndermelerini tavsiye ettiler.