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30 Ağustos 2018 11:58

Aydın’da ceviz hasadı başladı

Aydın’da yaz sıcaklarının etkisinin azalmaya başlaması ile birlikte ceviz hasadı başladı.

Aydın’da ceviz hasadı başladı

30 Ağustos 2018 11:58

Özellikle sulak alanlar ve yaylalarda yetişen cevizleri hasat etmeye başlayan üreticiler bu yıl kalitenin çok yüksek ancak rekoltenin düşük olduğunu belirttiler.


Mevsimin bu yıl incirde 2 hafta erken cevizde ise yaklaşık 1 hafta erken olduğunu belirten üreticiler, hasat ettikleri cevizlerin toptan yaş olarak 10 TL’ye satıldığını belirttiler.


Aydın’da özellikle suyun bol olduğu yerlerde ve yaylalarda önemli miktarda ceviz üretimi olduğunu belirten Köşk Koçak Mahallesi çiftçilerinden Ertan Çakır, “Sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte ceviz hasadına başladık. Kalite ve tat çok güzel, Ancak rekolte biraz düşük. Zeytinde makine ile hasat yapıyoruz ancak cevizde sırıkla hasada devam ediyoruz. Aydın’da bir çok köyde ceviz üretimi temel geçim kaynağı olmadığı üretim tamamen organik” dedi.




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