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Aydın'da check-up toplantısı

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan check-up uygulamasının tanıtılması için Aydın’da toplantı düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan check-up uygulamasının tanıtılması için Aydın'da toplantı düzenlendi.


Aydın'da check-up uygulamasının ilk iki oturumu Aydın ve Söke'de gerçekleştirildi. Aydın Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi toplantı salonunda Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz başkanlığında Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aslı Candal, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Sarıerler, Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Taner Balbay ve Efeler, Çine, Karpuzlu, İncirliova, Germencik, Köşk, Koçarlı bölgesindeki aile hekimlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Bu kapsamda check-up uygulaması tanıtımı ile birlikte karşılıklı görüş alışverişi sağlandı. Aydın'da sağlık alanındaki genel sorun ve tespitlerle ilgili istişarelerde bulunuldu.


Check-Up uygulamasının tanıtımına yönelik ikinci toplantı Söke Devlet Hastanesi toplantı salonunda yapıldı. Buradaki toplantıda check-up uygulaması ile birlikte kanser taramaları, lohusa izlemleri, gebe demir destek programları, gelişimsel kalça displazisi, sağlıklı beslenme ve hareketli hayat hakkında görüş belirtilerek fikir alışverişinde bulunuldu.

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