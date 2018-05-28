Aydın’da çiftçi yeniden beyaz altına döndü

Aydın’da 2003 yılında 70 bin 457 hektar alanda pamuk ekimi yapan çiftçi beklediği fiyatı alamayınca 2005 yılında pamuk üretiminden vazgeçerek alternatif ürünlere yönelmişti. 2005 yılında Aydın’da 47 bin 695 hektar alana kadar düşen pamuk üretimi 15 yıl aradan sonra yeniden 70 bin hektara ulaştı.

Türkiye’de stratejik ürünlerden biri olan ve yaklaşık 50 çeşit sanayi kolunun ham maddesini oluşturan pamuğun Aydın’daki ekim sahasının 15 yıl aradan sonra yeniden 70 bin hektarlara ulaştığını belirten Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, “Bu yıl mevsimsel yağışlardan dolayı üreticinin birkaç kez ektiği tarlayı bozup yeniden ekmek zorunda kaldı. Buna rağmen çiftçi bir zamanlar beyaz altın diye tabir edilen pamuğa yöneldi. Bu yıl yaklaşık 70 bin hektar alanda pamuk ekimi gerçekleştiğini ön görüyoruz. Bununla birlikte Aydın’da dekar başına verim her yıl artıyor. 2003 yılında dekarda 339 kg verim alınırken 2017 hasat sezonunda bu rakam 513 kg olarak gerçekleşti” dedi.

Aydın’ın gerek iklimi gerekse toprak yapısı bakımından pamuk üretimine en elverişli bölgelerden biri olduğunu belirten Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu “Aynı zamanda stratejik ürünümüz olan pamuk ilimizde yeniden rağbet görmeye başladı. Üreticimiz desteklenirse üretimin daha da artacağına düşünüyoruz. Bu yıl ekim sezonundaki yağışlardan dolayı üreticinin maliyeti arttı. Ancak yine de ümitliyiz” diye konuştu.

Mısırda yaşanan sıkıntının ardından bölge çiftçisinin geçen yıldan itibaren yeniden pamuğa yöneldiğini belirten Efeler Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu, “Değişik nedenlerle pamuktan vazgeçen üreticinin önemli bir kısmı mısıra yönelmişti. Mısırda yaşanan sıkıntının ardından bölge çiftçisi yeniden pamuğa yöneldi. Aydın’da 2003 yılında 70 bin 457 hektar alanda pamuk ekimi yapılırken bu rakam 2004 yılında 65 bin 916 hektara 2005 yılında 47 bin 695 hektara düştü. Ardından bu 2015 yılında 57 bin 906 hektara 2016 yılında 61 bin 737 hektara 2017 yılında da 64 bin 566 hektara ulaştı. Bu yıl da bu rakamın yaklaşık 70 bin hektara ulaşacağına öngörüyoruz. Bunun yanında Aydın’da dekar başına verim de Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor. Örneğin geçen yıl Türkiye ortalaması dekar başına verim 489 kilogram iken bu rakam Aydın’da 513 kilogram olarak gerçekleşti” dedi.