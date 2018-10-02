Aydın'da çiftçiler isyanda

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı dağ köylerinde tarım yaparak hem ekmeğini kazanmaya hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalışan çiftçiler tarım makinalarını çalıştıracak akaryakıt alamayınca isyan etti. Dertlerini kimseye duyuramayan çiftçiler, “Ot biçme, ağaç budama ve ilaçlama yaptığımız sırt motorlarına yakıt alamazsak biz nasıl üretim yapacağız” diye dert yandılar.

Aydın'ın en fazla incir, kestane, ceviz ve zeytin üretiminin yapıldığı Köşk İlçesi'nin dağ köylerine hitap eden Uzundere Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonuna terörle mücadele ekipleri tarafından bidon ile akaryakıt verdiği gerekçesi ile ceza kesildi. Bunun üzerine kesim ve arazilerin bakım sezonuna giren çiftçiler yakıt alamaz duruma düşünce ne yapacağını şaşırdı. Arazileri yamaç olduğundan dolayı tüm işlerini hayvan gücü ve tek zamanlı motorlarla yaptıklarını belirten çiftçiler, “İlacı sırt motoru ile atıyoruz. Bahçemizi sırt motoru ile temizliyoruz, budama işlerini de motorlu testere ile yapıyoruz. Kullandığımız tüm alet ve ekipmanlar tek zamanlı motorlardan oluşuyor. Bunlar da yağlı benzin ile çalışıyor. Sabıkamız olmadığı gibi bizim bölgede yaşanmış hiçbir terör olayı da yok. Ekmeğinin peşinde üretim yapıp devletimize faydalı olmaktan başka hiçbir derdi olmayan biz çiftçiler terörist muamelesi görüyoruz. Aydın'dan Meclis'e gönderdiğimiz Ziraat Odası Başkanımız Rıza Posacı'nın sesimizi duyup bizim bu derdimizi çözmesini bekliyoruz” diyerek yakıt alamamalarına tepki gösterdiler.

Konuyla ilgili sorunlarını Köşk ilçesinin pazarının kurulduğu Cumartesi günü Köşk Ziraat Odası'na ilettiklerini buradan da bir sonuç alamadıklarını belirten çiftçiler, "Aidat toplamaya gelince çiftçinin emrinde görünen Köşk Ziraat Odası, çiftçinin sorunu olunca sağır ve dilsizi oynuyor." diyerek yaşadıklarına ve çiftçinin sahipsiz bırakılmasına tepki gösterdiler.