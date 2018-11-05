Aydın'da çiftçinin imdadına avcılar yetişti

Aydın'da çiftçilerin en büyük sorunlarından birisi haline gelen domuzlara karşı seferberlik ilan edildi. Birçok çiftçi av sezonunun başlaması ile birlikte tarla ve bahçe işlerini bırakıp tarımın geleceği için sürek avı yapmaya başladı. Aydın'da çiftçilerin en büyük problemlerinden birinin domuzlar olduğunu belirten Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, avcılara teşekkür ederek yaşanan sıkıntının tabiatın dengesinin bozulmasından kaynaklandığını kaydetti.

Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip Aydın'da her geçen sayıları artan domuzlar çiftçilerin korkulu rüyası haline geldi. Eskiden sadece ormanlık ve dağlık alanlarda yaşayan domuzlar son günlerde köylere inip evlerin bahçelerindeki harımlara bile zarar vermeye başladı. İncir, zeytin, mısır, kestane ve diğer tarım ürünlerini çiftçi bahçeye girmeden talan eden domuzların oluşturduğu zarar ve ziyan milyarları aşınca Aydın'da domuzlara karşı seferberlik ilan edildi. Yaşanan sıkıntıdan dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonu 2018-2019 Av Sezonu için domuz avlanma kotasını 5'e yükseltti.

Yaşanan sıkıntının artarak devam etmesi üzerine Aydın'ın Köşk, Yenipazar, Sultanhisar, Nazilli, Germencik ve çeşitli ilçelerde avcılar toplanarak sürek avı başlattı. Aydın'da son yılların en fazla domuz varlığının yaşandığını ve popülasyon fazlalığının da çiftçileri üretim yapamaz duruma düşürdüğünü belirten Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, “Aydın'da tarıma yönelik yaşanan sıkıntıları rapor halinde yetkililere ilettik. En önemli sorunlarımızdan biri de domuzlar idi. Bakanlık tarafından sürek avında avcı başına vurulabilecek domuz kotası 5'e yükseltildi. Bunun da en büyük sebeplerinden biri tabiatın dengesinin bozulması. Eskiden çakallar domuz yavruları ile beslenir ve tabiattaki denge korunurdu. Önce çakalların nesli azaldı, şimdi domuzlarla baş edilemez duruma gelindi. Domuzlar bir batımda 9-10-11 yavru birden doğuruyor. Bazen yılda 2 defa çoğaldıkları da oluyor. Çakal varlığı azalınca eskiden sadece dağlarda ve ormanlarda yaşayan domuzlar bugün evlerin bahçelerine kadar gelmeye başladı. Önümüzdeki sezona kadar domuz zararlısına karşı iyi bir mücadele gerekiyor. Aksi durumda seneye zararın daha büyük olmasından endişeliyiz” diye konuştu.

Düzenlenen programlar çerçevesinde sürek avına çıkan Aydınlı avcılar, yaşanan sıkıntı nedeniyle adeta kamu hizmeti yapmaya başladı. Yetkililerin artan domuz varlığı sebebiyle av turizmi programladığı öğrenildi.