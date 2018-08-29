Aydın’da çilek fideleri toprakla buluşmaya başladı

Aydın’da Sultanhisar başta olmak üzere, diğer ilçelerde de yoğun olarak üretilen çilek için tarlalarda fide dikimine başlandı. Aydın’da yılda 65-70 bin ton çilek üretimi yapılırken, tarlalar çilek dikimine hazır hale getirilerek fide dikimi gerçekleştiriliyor.

“Aydın’da 14 bin dekar alanda çilek üretimi yapılıyor”

Çilek üretiminde Türkiye’nin ABD’den sonra dünya ikincisi olduğunu belirten Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Bilal Tarhan, “Çilek üretimi Ağustos ayında başlayan ve Haziran ayına kadar devam eden zahmetli ve emek isteyen bir uğraş. Geçtiğimiz sezon çilek üreticisi için güzel geçti. Bu sene de herhangi bir aksilik olmazsa çilek üreticisinin güzel bir sezon geçireceğini ümit ediyoruz. Türkiye 358 bin ton çilek üretimi ile ABD’den sonra dünya ikincisi. Aydın’da 14 bin dekar alanda yıllık 65 bin ton çilek üretimi yapılıyor. Bu üretimin yaklaşık 45 bin tonu Sultanhisar ilçemizde gerçekleşiyor. 65 bin ton çilek üretiminin beşte biri dış ülkelere ihraç edilirken, diğer kısmı iç pazarda alıcı buluyor. Rusya en büyük alıcımız durumunda iken, Balkan ülkeleri ve İran’da çilek ihracatı yaptığımız ülkeler arasında yer alıyor” dedi.

Sultanhisarlı çilek üreticisi Erdinç Çeliksoy ise, çilek fidelerinin Ağustos ayı sonlarına doğru toprakla buluştuğunu belirterek, “Çilek üretimi çok zahmeti ve bakım isteyen bir iştir. Fide dikiminden hasat zamanına kadar ilgi gösterilmesi gerekiyor. İnşallah önümüzdeki hasat döneminde emeğimizin karşılığını alırız” diye konuştu.