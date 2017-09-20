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20 Eylül 2017 09:33

Aydın’da çilekte sezon hazırlıkları erken başladı

Aydın’da geçen yıl güzel bir sezon geçiren çilek üreticisi, bu yılın hazırlıklarına erken başladı.

Aydın’da çilekte sezon hazırlıkları erken başladı

20 Eylül 2017 09:33

Üreticiler, çilek tarlalarını işlemeye devam ederken, hasat döneminde verimli bir yıl geçirmeyi bekliyor.


Aydın’da geçtiğimiz yılda yaşanan Rusya krizinin aşılmasının ardından iyi bir sezon geçiren çilek üreticileri bu yılın hazırlıklarına erken başladı. Aydın’da çilek tarlalarında hummalı çalışma devam ederken, Aydın Efeler Ziraat Odası Genel Sekreteri Zeki Sarıoğlu, bu yıl çilekten umutlu olduklarını belirtti. Sarıoğlu, “Geçtiğimiz yıl Rusya krizinin aşılmasından sonra zor durumda kalan çilek üreticisinin yüzü gülmüştü. Krizin aşılmasının ardından çilek üreticisi güzel bir sezon geçirdi. Bu yıl çilek üreticilerimiz hazırlıklarına erken başladı. Üreticilerimizin önümüzdeki sezondan beklentileri yüksek. Aydın’da üretilen çileklerimiz oldukça tatlı ve güzel. Aydın çileğine rağbet oldukça fazla oluyor. İnşallah bu sezonda çilek üreticilerimizin beklentileri gerçekleşir. Herhangibir aksilik olmazsa bu yılda güzel bir sezon geçireceğimizi umuyorum” dedi.


Çilek’ten beklenti, tarım işçilerine yaradı


Aydınlı çilek üreticileri sezon hazırlıklarına devam ediyor. Yeni sezonda çilekten beklentiler yüksek olunca tarım işçilerini de olumlu yönde etkiledi. Çilek tarlalarının işlenmesinde önemli rol üstlenen işçiler durumdan oldukça memnun. Aydın’daki pek çok tarım işçisine de bu sayede gün doğdu. İş sıkıntısı nedeniyle bu günlerde geçim derdine düşen pek çok kişi, çilek üretiminde beklentinin yüksek tutulması ile birlikte iş bulup çalışmanın mutluluğunu yaşıyor.




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