Aydın’da çocuk evlerinde kalan Mertcan, başarısı ile göz doldurdu

sınıflar arasında okul 1.si oldu. Ayrıca 4 yıllık eğitim öğretim hayatı boyunca ise aldığı okul puanları ve örnek davranışlarıyla okul 2.si olarak mezun oldu.

Aydın’da çocuk evleri uygulaması kapsamında çocuk evlerinde kalan ve okuduğu okulda 12.sınıflar arasında sınıf birincisi olan Mertcan Kıvrak, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Arif Karakul, Çocuk Evleri Grup Sorumlusu Murat Kanioğlu ile birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aydın İl Müdürü Seyfi Bozçelik’i makamında ziyaret ederek başarısını paylaştı. Ziyarette, Bozçelik başarılı öğrenci Mertcan Kıvrak’a hediye takdim etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aydın İl Müdürü Seyfi Bozçelik Mertcan Kıvrak’ı başarısından dolayı tebrik etti. Bozçelik, çocukların bu ülkenin geleceği olduğunu belirterek, “Sizlerin başarılarını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Siz çok kıymetli öğrencilerimiz, bizlerin geleceğidir. Bu nedenle bütün imkânlarımızla çocuklarımızın hayallerine ulaşmaları için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.