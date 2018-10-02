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Aydın'da çocuklar ve yaşlılar bir araya geldi

Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ‘Nesiller Buluşuyor’ projesi kapsamında yaşlılar ile çocuklar bir araya geldi.

Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ‘Nesiller Buluşuyor' projesi kapsamında yaşlılar ile çocuklar bir araya geldi.


Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik 01 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ve Dünya Çocuklar Günü münasebetiyle “Nesiller Buluşuyor Projesi” kapsamında Aydın Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde asırlık çınarlar ve çocuklar ile bir araya geldi.


“Nesiller Buluşuyor Projesi” ile gençlere rol model olacak eski kuşaklar ile yeni kuşakların buluşması sağlanarak, çocukların sorumluluk sahibi ve topluma yararlı birey olma düşüncesi aktarılmaya çalışıldı.


Gerçekleştirilen programda konuşan İl Müdürü Bozçelik, “Bizler, anne ve babaya öf bile demeyi yasaklayan bir dinin torunlarıyız. Hal böyleyken sizleri baş tacı etmek, dertlerinizle dertlenmek, sevinçlerinize ortak olmak, değerli tavsiyelerinizi rehber edinmek bizim asli görevimiz olmalıdır. Çocuklarımıza, gençlerimize örnek ebeveynler olmalıyız. Zira bizlerin sizlere karşı davranışları yarın bize karşı nasıl davranılacağını da gösteren bir ölçüttür” dedi. Proje kapsamında yaşlılar günün hatırası olarak pasta keserek Türk Musiki grubu ile doyasıya eğlendi.

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