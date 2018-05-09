Aydın’da ‘Çölyak’ paneli

Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezinde, gerçekleştirilen panelde hastalığın tanısı ve süreçleri anlatıldı.

Aydın Valisi yavuz Selim Köşger’in eşi Fatma Köşger, Rektör Cavit Bircan’ın eşi Hatice Bircan’ın da katıldığı panelde oturum başkanlığını ADÜ Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği Başkanı, Prof. Dr. M. Hadi Yaşa yaptı. Toplantının açılışında konuşan Prof. Dr .Yaşa, çölyak hastalığının, adeta öksüz bir hastalık olduğunu belirterek “Çünkü hastalık akla gelmedikçe tanı ve tedavisi geciken bir hastalık. Tanı süresi bazen 10 yılı bulabiliyor. Çölyak hastalığı genetik olarak uygun hastalarda gelişen alerjik bir ince barsak hastalığıdır. Ülkemizde yaklaşık her 100 kişiden 1 kişide görülebilen hastalıktır. İlimiz Aydın’da 700 civarında takipli çölyak hastası bulunmaktadır” dedi.

Panelde, Halk Sağlığı Uzmanı Nükhet Kırağ, çölyak hastalığının dünya ve ülkemizdeki sıklığı konusunda, Diyet Uzmanı Didem Güneş ise çölyak hastalarının diyeti hakkında güncel bilgiler verdi. Panel, aynı zamanda çölyak hastası olan ADÜ öğrencisi Feyza Taşkın’ın yemek ve diyet konusunda, okulda ve toplum içinde yaşadığı sıkıntılardan örnekler verdiği konuşması ile sona erdi.