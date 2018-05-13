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13 Mayıs 2018 17:35

Aydın’da çöplük alev aldı, ortalık duman altında kaldı

Aydın Efeler ilçesinde meydana gelen çöplük yangını nedeniyle ortalık duman altında kaldı.

Aydın’da çöplük alev aldı, ortalık duman altında kaldı

13 Mayıs 2018 17:35

Müdahalesi oldukça güç olan yangın iş makineleri yardımı ile söndürülürken Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını çevredeki tarım arazilerine sıçramadan söndürdü.


Efeler ilçe merkezi ile Kalfaköy Mahallesi arasında bulunan öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının çevreye yayılmaması için itfaiye ekipleri önlem aldı. Yangın nedeniyle her taraf duman altında kaldı. Arazinin engebeli olması nedeniyle itfaiye ekipleri müdahalede güçlük yaşarken, gayri yasal olarak çöp dökülen alandaki yangın uzun süre devam etti. Yangın daha sonra iş makineleri yardımı ile söndürülebildi.




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