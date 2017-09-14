Aydın’da çöplük yangınları korkutmaya başladı

Özellikle aşırı sıcaklarda çöp dökülen alanlarda önce patlama ardından yangın yaşanmaya başladı.

Aydın-İzmir arasında bulunan Mendegüme yakınlarındaki Çingenuçtu mevkii yakınlarında dün gece peş peşe patlama ve ardından yangın çıktı. Kısa sürede çevreye yayılan yangın ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken vatandaşlar çöp dökülen alanlarda sürekli yangın yaşanmasından şikayetçi oldular. Öte yandan Köşk ilçesi girişinde bulunan Baklaköy mahallesi yakınlarında bulunan çöp döküm alanı 3 gündür yanıyor.

Aydın, büyükşehir olmadan önce pek çok köyde vatandaşlar kendi çöplerini kendileri bertaraf ederken, büyükşehir yasası ile birlikte çöp ciddi sorun olmaya başladı. Daha önceleri kırsal köylerde hayvan yemi, gübre ve geri dönüşüm malzemesi olarak ayrıştırılarak değerlendirilen atıklar köylerde de çöp toplanmaya başlaması ile birlikte tamamen çöp olarak görülmeye başlandı. Köylerden traktörlerle alınıp derelere dökülen atıkların oluşturduğu çöp dağları son günlerde sürekli yanmaya ve çevreye rahatsızlık verir duruma geldi.