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Aydın'da Cumhuriyet resepsiyonu

Aydın Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 95’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Resepsiyonu düzenlendi.

Aydın Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 95'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Resepsiyonu düzenlendi.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 95'inci yıl dönümü dolayısıyla Vali Yavuz Selim Köşger ve eşi Fatma Köşger'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Resepsiyonu siyaset ve iş dünyasının yanı sıra şehit aileleri ve gazileri bir araya getirdi.


Resepsiyona gösterdikleri ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür eden Vali Yavuz Selim Köşger, Türk milletinin ezelden ebede uzanan tarih yolculuğunda çok önemli bir dönüm noktası olan ve ileride yepyeni ufuklar açan Cumhuriyetin 95'inci yıl dönümünü kutlamanın gururu, heyecanı ve bilinci içinde olduklarını, bunu paylaşmaktan onur ve mutluluk duyduklarını belirtti. Vali Köşger, “Dirilişimizin sembolü Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95.yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum” diye konuştu.


Cumhuriyetin 95'inci yıl dönümü için özel hazırlanmış pastasının kesilmesi ve konuklara ikramın ardından resepsiyon sona erdi.

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