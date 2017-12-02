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02 Aralık 2017 12:10

Aydın’da dağ mantarı tezgahlara düştü

Aydın’da köylüler tarafından toplanan dağ mantarları semt pazarlarındaki tezgahlarında yerini aldı.

Aydın’da dağ mantarı tezgahlara düştü

02 Aralık 2017 12:10


Aydın il merkezindeki semt pazarlarında tezgahlarda yerini alan dağ mantarın kilosu 8-10 TL arası satışının yapıldığını belirten pazar esnafı Oktay Yaşar, dağ mantarın son yağan yağmurların ardından köylüler tarafından Aydın’ın Bozdoğan ilçesinin ormanlık alanlarından toplanarak pazar tezgahlarına düştüğünü belirtti. Dağ mantarını her yıl toplayan tanıdık köylülerden aldıklarını söyleyen Yaşar, sonbaharda yağmurların ardından ortaya çıkan mevsimlik dağ mantarlarını bu yıl geciktiğini ve sadece 2-3 mantar türlerini iyi bilen kişilerce talep gördüğünü ifade etti.


Dağ mantarların birçoğu zehirli


Aydın Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mahmut Nedim Barış, mevsimsel olarak ortaya çıkan çoğu dağ mantarların zehirli olduğunu öne sürerek vatandaşların sadece bilinen zararsız mantar türlerini tüketmelerini önerdi. Aydın’ın semt pazarlarına düşen dağ mantarlarının köylüler tarafından toplanarak sadece zararsız bir kaç türlerin tüketildiğini anımsatan Barış, yine de kazaen zehirli mantar türlerin de karışabileceğini belirterek, ruhsatlı üreticiler tarafından kontrollü yetiştirilen kültür mantarın tüketilmesini aksine mevsimsel dağ mantarlarına karşı vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini sözlerine ekledi.




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