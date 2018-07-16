Aydın’da Demokrasi nöbeti sabah namazına kadar devam etti

Aydın Kent Meydanı’nda Milletvekilleri hasırlar üzerinde sabaha kadar bekledi. Etkinliğe büyükleri ile katılan bazı minikler ise meydanda uyudu.

Aydın Valiliği tarafından düzenlenen “15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri yoğun ilgi gördü. Akşam saat 20:00’de Zafer Meydanı’nda toplanan kalabalık Adnan Menderes Bulvarı’nı turladıktan sonra Atatürk Kent Meydanı’nda 2 yıl önce olduğu demokrasi nöbetine başladı. Yoğun ilgi gören yürüyüş ve demokrasi nöbetinde vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla tekbir getirerek yürüdü.

Yürüyüşe Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Evrim Karakoz, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Aydın Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, MHP İl Başkanı Burak Pehlivan ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Yürüyüşün ardından Kent Meydanı’ndaki program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger “Bu ülke ne zaman dara düşmüşse, bu vatan ne zaman vatandaşına yiğitlerine efelerine kızanlarına ihtiyaç duymuşsa, Aydın’ın efeleri, kızanları o noktada hazır ve nazır olmuştur. Her zor noktada, her dara düştüğümüzde nasıl Efeler olmuşsa 15 Temmuz’da da bu meydanları sizler doldurdunuz ve bu ülkeyi kast edenlere hadlerini bir kez daha bildirdiniz. Yörük Ali Efe’nin torunları bugün Nedip Cengiz Eker olarak tekrar ortaya çıkmış 15 Temmuz’da gereken dersi meydanlarda hainlere, alçaklara gerektiği gibi verildi. Bu meydanlardan bir kez daha haykırıyoruz, ‘Vatan toprakları bizim namusumuzdur, kimseye el uzattırmayız. Bunu cüret edeni dünyayı dar ederiz’. Hepimizin bildiği üzere İstiklal Harbi’nden bugüne vatan topraklarını korumak için kesintisiz bir mücadele veriyoruz. Bu ülkeyi dışarıdan parçalayamayacak hainler içimizden bizi parçalamaya cüret etti. Ülkemiz 15 Temmuz’da tarihte hiçbir milletin başına gelmemiş bir hainlikle karşı karşıya kaldı. İçimizden sandığımız hainlerin kanlı darbe girişimine kalkıştı. Aziz milletimiz de kendisinden beklenen tarihi misyonu yerine getirerek bu hain girişimi bertaraf ederek kutlu bir zafere dönüştürdü” diyerek tanka tüfeğe karşı yüreği ile ortaya çıkan vatan sevdalılarına teşekkür etti.

O geceye ait çeşitli görüntülerin yayınlandığı ve şiirlerin okunduğu gecede dualar edildi. Programın sonunda vatandaşlar 2 yıl önce olduğu gibi alanı terk etmeyerek demokrasi nöbeti tuttu.

AK Parti İl başkanı Ömer Özmen, Milletvekili Mustafa Savaş vatandaşlarla sabah namazına kadar birlikte nöbet tuttu.