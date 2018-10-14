Aydın'da deve faciası

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Ömerbeyli Mahallesi'nde güreşlere hazırlanmakta olan bir deve bakıcısını feci şekilde ısırarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Ömereyli Mahallesi'nde bir süre önce vefat eden mahallenin muhtarı İbrahim Candaş'tan hatıra kalan 'büyük İstanbullu' adlı pehlivan deve, muhtarın kardeşi İsmail Candaşı feci şekilde öldürdü. İsmail Candaş'ın akşam saatlerinde yürüyüş antrenmanına götürmek için devenin bağlı bulunduğu ahıra gittiği, olayın da bu esnada meydana geldiği öğrenildi.