Aydın'da ‘Din İstismarı ile Mücadele' semineri

Aydın İl Müftülüğünce "Din İstismarı ile Mücadele" semineri düzenlendi. Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu konferans salonunda düzenlenen ve moderatörlüğünü İl Vaizi Şaban Aktaş'ın yaptığı programa Cumhuriyet Savcısı, cezaevi jandarma komutanı, cezaevi müdürü, cezaevi vaizi ve diğer idari personelin yanı sıra hükümlü ve tutuklular yoğun ilgi gösterdi.

İl Vaizi Şaban Aktaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Adalet Bakanlığı'yla birlikte Türkiye genelinde bütün ceza ve tevkif evlerinde FETÖ ve DAEŞ gibi dini istismar eden terör örgütleriyle mücadele kapsamında Kur'an ve sünnete dayalı sahih dini bilgi ile toplumu aydınlatmak, din istismarına karşı bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme seminerleri düzenlediğini ifade etti.

Türkiye'ye bu konuda en büyük zararı veren FETÖ terör örgütü ile ilgili sunumu yapan İl Müftü Yardımcısı Hulusi Kömürcüoğlu'da, Müslüman toplumlarda meşru devlet düzenini ve yöneticilerini hedef alarak birlik ve beraberliği sarsan silahlı kalkışma hareketlerinin hep olduğunu, isyankarlık ve anarşi gibi ifadelerle tanımlanan bu tür yapıların dini değerlere aykırı ve gayrimeşru olduklarını ifade etti. FETÖ'nün dış yüzüyle dini bir hizmet faaliyeti gibi görünse de aslında gizli yüzüyle siyasi, ideolojik ve ekonomik hedefleri olan bir “menfaat şebekesi” olduğuna işaret eden Kömürcüoğlu, aynı zamanda 15 Temmuz'la birlikte hain karakteri gün yüzüne çıkmış olan bir terör örgütü olduğunu vurguladı. Örgüt hakkında örnekler de veren Kömürcüoğlu, dini istismar eden bu tür örgütlere karşı halkın bilinçlenmesinin önemli olduğuna işaret etti.

“DAEŞ, Dehşete Dayalı Din İstismarı” başlıklı sunumu ile katılımcıları bilgilendiren Efeler İlçe Müftüsü Salih Akcan ise, konuşmasında istismarın ve din istismarcılığının tarifini yaptı. Tarih boyunca birçok kişi ve grubun dinin insanlar üzerindeki etkisinden faydalanarak çeşitli kazançlar elde etmeyi denediğini ifade eden Akcan, din istismarı konusunun bugün İslam ümmetinin birlik ve beraberliğini tehdit eden ciddi bir güvenlik meselesine de dönüştüğünü belirtti. Akcan, dini olduklarını ve İslamı temsil ettiklerini iddia ederek bozgunculuk yapan, kan döken terör örgütlerinin, en büyük zararı Müslüman toplumlara, birlik ve beraberliğe, geleceğe ve gençlere verdiğini savundu. DAEŞ'in şiddeti temsil ettiğini fotoğrafları katılımcılarla paylaşan Akcan, bu tür örgütlerin amacının İslamofobi algısını yaymak olduğunu ifade etti.

"Din İstismarı ile Mücadele" seminerinde İslam'da terörün şiddetin yerinin olmadığı, İslamın barış dini olduğu ve Müslümanın da elinden, dilinden kimsenin zarar görmediği kimse olduğu vurgusu yapıldı.

Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Cevat Berber, düzenlenen programdan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, katılımcılara teşekkür etti.