Aydın'da direksiyonların efendileri belirlendi

Aydın'da '17-23 Eylül Ahilik Haftası' kutlamaları kapsamında bu yıl her mesleğin usta kalfa ve çırağı da belirlendi. Aydın Şoförler Odası yönetimi de direksiyonların efendilerini belirledi. Oda yönetimi; İsmail Atalay'ı 2018 yılının usta şoförü, Ayhan Altay'ı yılın kalfası Turkay Aydın'ı da yılın çırağı seçti. Direksiyonun bu yıl ki efendileri düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Bu yıl Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında bu yıl her mesleğin ahisinin belirlendiğini kaydeden Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, ahiliğin temel ilkelerine saygılı her esnafın kutsal bir vazifeyi yerine getirdiğini belirtti. Aydın Şoförler Odası olarak bu yıl yılın ahisini belirlerken usta, kalfa ve çırakları da tespit ettiklerini kaydeden Başkan Özmeriç, “Ahilerimizi belirlerken meslekteki başarısı kadar yaşantısındaki örnek kişiliklerini de ele alıyoruz. Aydın Şoförler Odası yönetimi olarak bu yıl Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsü İşletmecisi İsmail Atalay'ı yılın ustası, Tepecik hattında minibüs işletmeciliği yapan Ayhan Altay yılın kalfası, baba mesleği taksiciliği devam ettiren Turkay Aydın'ı da yılın çırağı seçtik” diyerek mesleklerinde örnek olan tüm esnafı kutladı.