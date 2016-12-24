Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2016 09:12

Aydın’da ‘Diriliş’ konferansları Prof. Dr. Ahmet Akgündüz ile devam etti

Aydın’da ‘Diriliş’ konferansları Prof. Dr. Ahmet Akgündüz ile devam etti

24 Aralık 2016 09:12

ADÜ’de düzenlenen “Diriliş” konferansları Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz’ün konuk olduğu “15 Temmuz İhanet Darbesi ve İslam’ın Geleceği” başlıklı söyleşiyle devam etti.

Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz’ün konuşmacı olarak katıldığı programa ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Tunca, Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Mustafa Aslan, ADÜ personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Konuşmalarına Osmanlı’dan günümüze yapılan hain kalkışmalar üzerinden bir panorama çizerek başlayan Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, “Bugün geçmişimizde olduğu gibi yine hain kalkışmalara, gizli planlara şahitlik ediyoruz. Hem ülkemiz üzerinde hem İslam coğrafyası üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Yaşanan olayları iyi çözümlemeliyiz. Konuşmalarımda hep söylediğim gibi, gezi olayları 15 Temmuz kadar tehlikeli bir hareketti. O gün yapamadıklarını 15 Temmuz’da yapmaya kalktılar başarılı olamadılar. Şimdi de Ekonomik Haçlı Seferleri ile üzerimize gelmeye çalışıyorlar” dedi.

Bu tür kalkışmaların ülkenin birlik ve beraberliğini bozamayacağını ifade eden Akgündüz, Türkiye’nin geleceğinden çok ümitli olduğunu söyleyerek “Tanzimattan beri koyun, kuzu olduk. Şimdi Türkiye olarak aslan olma, kükreme zamanıdır. Diriliş bizimle olsun. Türkiye büyük İslam Birliğinin lideri olacaktır. Bundan hiçbir kimsenin endişesi olmasın” diye konuştu.

Etkinliğin sonunda Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz’e çini ve teşekkür belgesi verirken, Akgündüz’de Bircan’a kitaplarından hediye etti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
12
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    12°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç