Aydın’da domuzlar, çiftçinin uykusunu kaçırdı

Her gece ormanlık alanlardan incir bahçelerinin olduğu yerlere sürüler halinde inen domuzlar ürünlere ciddi zarar vermeye başlayınca çiftçiler domuz nöbeti tutmaya başladı. Domuzların zararından korkan çiftçiler geceyi yatakta değil incir bahçelerinde domuz nöbeti tutarak geçirmeye başladı.

Aydın’da henüz başlayan incir sezonunun mevsim ve verim bakımından oldukça iyi olduğunu ancak domuz popülasyonu nedeniyle çiftçinin ürün alamaz hale geldiğini belirten Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, sıkıntının her geçen gün artarak devam ettiğini belirtti.

İncir üreticisi olarak em büyük sıkıntılarından birinin domuzlar olduğunu belirten Aydınlı incir üreticilerinden Adnan Çetin, “Yakın tarihte bu kadar fazla domuz görülmedi. Eskiden bu kadar değildi. Bu yıl sürüler halinde dolaşıyorlar ve girdikleri bahçeyi adeta talan ediyorlar. Sadece incir yemekle kalmayıp ağaçlara da zarar veriyor. Bu nedenle gece sabaha kadar bahçelerde domuz nöbeti tutuyoruz. Domuzlar çiftçinin en büyük sorunlarından biri oldu” diye konuştu.