Aydın’da “Dünya Süt Günü” etkinliği düzenlendi

Aydın Ticaret Odası İlkokulu’nda düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Protokol konuşmalarının ardından Aydın Ticaret Odası İlkokulu tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi yapıldı. Daha sonra protokol tarafından öğrencilere süt dağıtılarak, okul içerisine getirilen buzağılar öğrenciler tarafından sütle beslendi.

Okul Müdürü Mehmet Korkmaz açılış konuşmasında bu etkinliğin kendi okullarında düzenlenmesinden dolayı protokole teşekkür ederek, sütün önemine değindi.

Aydın Ticaret Odası 3. Meslek Komitesi Başkanı Turgut Akyol, ‘Dünya Süt Günü’ nün 1941 yılından bu yana kutlandığını belirterek, sütün inan hayatındaki öneminden bahsetti. Akyol, “Gazlı içeceklerden kurtulup doğal içeceklere yönelmeliyiz. İleride sağlıklı insanlar olmak için süt ve süt ürünleri tüketmeliyiz” diye konuştu.

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, bu etkinliği uygulamaya geçirdikleri için 3. Meslek Komitesi üyelerine teşekkür ederek, bu etkinliğin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Ülken, “Süt sağlıktır, hayattır. Ama süt her şeyden önce bir kere anne sütü ile başlayan bir insanın ilk doğduğu andan hayatının sonuna kadar suyla birlikte ihtiyacı olan en önemli sıvısıdır. Sağlıklı nesiller yetiştirebilmek adına bir düşünür derki, “Kaybolmuş nesilleri düzeltmektense yaşı belli bir kemale ermiş nesilleri düzeltmeye çalışmaktansa genç küçük nesilleri doğru yetiştirmek çok daha karlıdır” demiştir. Biz doğru nesiler sağlıklı nesiller aklı çalışan sorgulama kültürüne sahip nesiller yetiştirecek isek sütün önemini tüm ülkemizde bilinçli bir tüketim anlayışımızı en iyi şekilde anlatabilmemiz lazım” diye konuştu.

Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş, süt içmenin çok önemli olduğunu çocuklara hatırlatarak, “Bu tür etkinlikleri yıllardır yapmaya çalışıp sivil toplum örgütlerine mal etmeye çalıştık. Bugünkü etkinliğin düzenlemesine ön ayak olan ticaret odasına çok teşekkür ediyorum” dedi.

İlkokul öğrencilerine seslenen Aktaş, “Hepimiz biliyoruz, sokak sütü diye bir kavram var. Bakanlığımız sokak sütünü yasakladı. Niye yasakladı, sizler için saklı olmadığı için yasaklandı. Evlerinize gittiğinizde sokak sütü almamanız için annenize babanıza baskın yapmanızı istiyorum. Daha çok paketli sütleri tüketmemiz, sağlığımız için daha önemlidir” dedi.

“Dünya Süt Günü” etkinliğine Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Aydın Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ve Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen katıldı.