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05 Mayıs 2018 16:29

Aydın’da ebeler günlerini pasta keserek kutladı

Aydın’da ebeler Uluslararası Dünya Ebeler günü dolayısıyla bir araya gelip pasta keserek günlerini kutladı.

Aydın’da ebeler günlerini pasta keserek kutladı

05 Mayıs 2018 16:29

Liva Hastanesi’nde çalışan ebeler meslektaşları ile birlikte bir araya gelerek ebeliğin önemini konuşup günlerini kutladılar.


Ebelerin yanı sıra hastane yönetimi ve doktorların da katıldığı etkinlikte konuşan Liva Hastanesi baş Ebesi Gülfiye Köse, insanlık tarihinin en eski mesleğinin ebelik olduğunu belirterek, ebe kelimesinin de tarihten bu yana kullanılan bir kelime olduğunu söyledi.


Meslektaşları adına konuşan Rojda Bayar ise “Bugün 5 Mayıs uluslararası dünya ebeler gününün ilk başlangıcı 1900’lü yıllarda Almanya’nın Berlin şehrinde 100’den fazla ebenin katıldığı ebelik konferansı ile olmuştur. Bu konferans toplumda yer alan güçlü kadınların oluşturduğu kayıtlı ilk örgütlü çalışmadır. Daha sonra 5 Mayıs 1919 yılında Belçika’daki Uluslararası Ebeler Konfederasyonu’nun ilk oluşumunu sağlayacak toplantılar yapılmıştır. 1991 yılından bu yana 5 Mayıs ‘Uluslararası Dünya Ebeler Günü’ olarak kutlanmaktadır” diyerek kendilerinin de meslektaşları ile bu günü kutladıklarını söyledi.


Ebeliğin aynı zamanda bir şefkat, yardım ve merhamet duyguları ile dünyaya yeni adım atan insanlara ve annelere yardım olduğunu belirten Liva Hastanesi Başhekimi Erdal Gezer, “Ebelik insanlık tarihinin en eski mesleğidir ve ebelerimiz yurdumuzun her köşesinde köylerde, kentlerde ve çoğu zaman zor şartlar altında halkımıza hizmet vermektedir. Yeni bir canlının dünyaya gelmesine yardımcı olan, doğum ağrısı çeken annenin acısını dindirerek onun yanında olan tüm ebelerimizin gününü kutluyorum” dedi.


Yapılan konuşmaların ardından pasta kesen ebeler, günlerini kendileri için düzenlenen özel programla kultladılar.




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