Aydın’da Eczacılık Haftası etkinlikleri devam ediyor

Aydın 21. Bölge Eczacı Odası Salonu’nda düzenlenen panelde sağlık ve ilaç sektörüne yönelik çeşitli konular ele alınırken, eczacıları en çok rahatsız eden ilaç adı altında ürünlerin satılması ele alındı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcısı Fatih Tan, Eczacılara hitaben yaptığı konuşmada “ilaç adı altında hayal satanlara karşı mücadelemiz devam ediyor” dedi.

14 Mayıs etkinlikleri kapsamında Aydın Eczacı Odası tarafından düzenlenen ‘Türkiye’de ilaç ve eczacılık uygulamaları’ paneline eczacıların ilgisi yoğun oldu. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcısı Fatih Tan, İlaç Denetimi Daire Başkanı Uzman Ecz. Sevil Azak Sungur ve TEB Genel Sekreteri Arman Üney’in konuşmacı olarak katıldığı panel, Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan’ın moderatörlüğünde gerçekleşti.

Panele, Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, İl Sağlık Müdürü Uzm Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ile kamuda ve serbest çalışan eczacılar katıldı.

Panelde konuşan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcısı Fatih Tan, Türkiye’deki ilaç ve eczacılık uygulamaları, Sağlık Bakanlığının ve Kurumlarının hali hazırdaki çalışmaları ve gelecek vizyonu hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Özellikle eczacıların rahatsız eden ilaç adı ile pazarlanmaya çalışılan ürünler hakkında da konuşan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcısı Fatih Tan, sahtecilikle mücadelelerin kararlıkla devam ettiğini belirtti. “İlaç adı altında hayal satanlara karşı mücadelemiz devam ediyor” diyen Tan, sahtecilikle mücadele kapsamında yaptıkları yasal düzenlemeler ve çalışmalardan söz etti. Bu bağlamda on binin üzerinde internet sitesinin kapatılması yanında uygulanan para ve hapis cezalarından söz eden Tan, sahtecilikle kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini belirtti.

Panelde, Türkiye’de ilaç denetiminin Avrupa Birliği sayılan PICS üyesi olarak kabul edilmesi, ilaçta yerelleşme politikaları bağlamındaki kurumlarının çalışmaları, ilaç takip sistemi ve Türkiye’de eczanelerden alınan ilacı tamamen güvenli ve izlenebilir hale getirmesi konuları ele alındı.

TEB Genel Sekreteri Arman Üney Türk Eczacıları Birliğinin çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu panel, TİTCK İlaç Denetimi Daire Başkanı Uzm Ecz Sevil Azak Sungur’un kendi alanına giren konulardaki sorulara verdiği yanıtlarla sona erdi.