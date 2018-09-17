Aydın'da eğitim öğretim yılı törenle başladı

Aydın'da 2018-2019 eğitim öğretim yılı törenle başladı. Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Efeler Ekrem Çiftçi İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrenciler çok çalışıp ülkeye faydalı bireyler olacaklarına dair vali amcalarına söz vererek eğitime başladılar.

Yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin sona ermesi ile birlikte ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da öğrenciler ders başı yaptı. Aydın Efeler ilçe Merkezi'nde bulunan Ekrem Çiftçi İlkokulu'nda yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla gerçekleştirilen törene, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Garnizon Komutanı Kıd Albay Mesut İnan, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, daire müdürleri öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, sorunsuz olarak eğitim öğretime başladıklarını belirterek tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.

Çocuklarla oldukça sıcak ve samimi diyaloglar kuran Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, törende yaptığı konuşmada öğrencilerin yanı sıra öğretmen ve velilere ilginç ve manalı mesajlar verdi. İlk etapta öğretmen ve velilere seslenen vali Yavuz Selim Köşger, daha sonra öğrencilere seslendi. Kürsüden konuştuğu sırada okul bahçesindeki öğrencilerle yakın temas kuramayan Vali Köşger, tüm öğrencileri kürsüye çağırarak onlardan çok çalışıp vatan ve millet için faydalı bireyler olacaklarına dair söz aldı.

“En büyük zenginlik iyi eğitilmiş gençliktir”

Konuşmasında eğitim öğretimin önemine değinen Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, “Bir ülkenin en büyük zenginliği iyi eğitilmiş gençliktir. Bir ülkenin müreffeh geleceği için her türlü kaynaktan daha önemli ve büyük zenginlik iyi eğitilmiş gençliktir” diyerek eğitimin önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okunmasının ardından Aydın'da 2018-2019 eğitim öğretim yılı başladı.