Aydın'da Ekim ayında 2 bin 268 işyeri denetlendi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “ İlimizde toplam, 1827 adet gıda üretim yeri, 12 bin 971 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Ekim ayında gıda üretim yerlerine 251 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 2 bin 017 adet olmak üzere toplam, 2 bin 268 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 47 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 30 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 216 bin 818,00 cezai işlem uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Ekim ayı içerisinde 989 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 5 milyon 615 bin 671,73 kilogram kuru incir, 48 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 522 bin 667,55 kilogram muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam 1037 adet sağlık sertifikası düzenlenerek 6 milyon 138 bin 339,28 kilogram gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Ekim ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 63 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 7 adet, üretim yeri ile ilgili 4 adet olmak üzere toplam 74 adet şikâyet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 61 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)'ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 190 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” denildi.