Aydın'da ekonominin atağa kalkması için yol haritası belirlendi

Aydın Valiliği ile Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği toplantıda kentin atağa kalkması için hayata geçirilecek yeni yol haritası masaya yatırıldı. Ülkemizde yetiştirilen 5 üründe Türkiye birincisi, 21 üründen ise Türkiye'de ilk 10 il içinde yer alan Aydın'ın tarım, sanayi ve turizmde yapılacak çalışmalarla ekonomik olarak atağa kalkıp hak ettiği yere gelmesi için çalışmalar yapılacak.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında gerçekleşen toplantıya çok sayıda ekonomi gazetecisi katılırken, Aydın Milletvekili ve KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş'ta yeni yol haritasına ilişkin bir sunum yaptı.

Kuşadası'nda bir otelde düzenlenen toplantıya Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim, Rıza Posacı, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Aydın Sanayi Odası Başkanı Yunus Şahin, Kuşadası Otelciler Derneği (KODER) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Tacettin Özden ile kentin önde gelen kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Toplantıda konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger kentin potansiyelinin üçte birinin kullanıldığını belirterek, “Bu potansiyelin tamamını kullanmak istiyoruz. Bunun için konuyu ekonomi gazetecileri ile tartışmak bize hız kazandırır diye düşündük” dedi.

Kentin ekonomi ile ilgili bütün kurum ve kuruluşlarının toplantıya katılmasını çok önemsediğini belirten Vali Yavuz Selim Köşger şöyle devam etti: “Aydın dünyanın en bereketli toprakları üzerine yaşıyor. Bir şehir bu havza insanoğlu tarafından tarih boyunca bereketi nedeniyle hep tercih edildi. Mevlana bu kenti bağlarından yağ ovalarından bal akan kent diye ifade ediyor. Şu anda 17 ilçemiz var ama bu coğrafyada 22 altın kent tespit edildi. Bu kentler altyapısı mükemmel kentler. Bu nedenle ilk işimiz bu tarihi iyi değerlendirmek olacak. Kültür turizminde daha fazla pay almalıyız. Bu kentte tarih boyunca en ünlü filozoflar, bilim insanları yaşamış. Bunun için antik kentlerin kazı başkanlarını topladık. Birlikte ne yapabiliriz bunu değerlendirdik. Önümüzdeki dönemde bunun turizme yansımasını göreceğiz. Turizmin çeşitlendirilmesi bizim için çok önemli. Bunun ilk adımını böylece atmış olacağız. Aydın 5 üründen Türkiye birincisi, 21 üründen ise ilk 10 içinde. Yani tarımda da çok iyi durumdayız. Baldan süte, kestaneden incire mücevherlerimizi var. Bunları iyi tanıtıp katma değeri artırıp pazarlamamız lazım. Zeytinde çok önemli bir proje geliştiriyoruz Dağlardaki yabani zeytinleri aşılamaya başladık. Çok da başarılı olduk. Dünyada ne kadar üretirseniz karşılığı olan bir incire sahibiz. Şu anda 80 bin ton civarında olan üretimi 100 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz. Çünkü bu ürünün alıcısı hazır. Aydın jeotermal kaynaklarda Avrupa birincisi. Bunun yetirince kullanamıyorduk. Bu alanda yatırımlara başladık. Bu kaynağı her alanda kullanmayı hedefliyoruz. Bilinmeyen çok önemli bir sanayimiz var. Fabrika yapan makinalar üretiyoruz.”

“Hedefimiz 3 milyar dolar ihracat”

Bütün bunların Aydın'ı 700 milyon dolarlık bir ihracat yapar hale getirdiğini belirten Vali Yavuz Selim Köşger, “Hedefimiz ihracatı 3 milyar dolara çıkarmak. Hatta 5 milyar gibi hedefler konuşuluyor. Bu Aydın için çok zor değil. Şu anda kent artı veriyor. Tespit ettiğimiz kadarı ile kent odaklanma sorunu yaşıyor. Bunu aşmak için yeni yol haritasını devreye sokuyoruz. Bütün kent olarak ortaklaşa yeni hedefe kilitleniyoruz. 22 Avrupa ülkesinin büyükelçisini kentte ağırladık. Çin büyükelçisini davet ettik. Zeytinyağını başka ülkelerden alıyormuş Çin Bundan sonra Aydın'a yönelecekler. Hatta orada bir öneri geldi. Asya büyükelçilerini de davet edilmesi gündeme geldi. Asya'dan her yıl 140 milyon turist dünyayı geziyor. İlk etapta bunun 1.4 milyonunu Aydın'a getirsek kentin turizmde çehresi değişir” dedi.

Aydın milletvekili ve KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş da sunumunda Aydın'ın turizm, tarım ve termal ile yani üç T ile atağa kalkacağını belirterek, “Bu topraklarda doğmuş biri olarak bankacılık döneminde beri kente katkı yapmaya çalışıyorum. Dokunduğunuzda sonuç alıyorsunuz. Çine organize Sanayi Bölgesi'ne bir dokunduk yüzde 100 doluluğa ulaştık. Seramik üretiminde çok önemli bir mesafe aldık. Çok önemli yatırımcıları Aydın'a getirdik. Aydın'ın hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorum. Bunun için kentin ortak akılla yeni atılımlar yapması gerekiyor. Aydın'ın markaları olmalı. Kestanede markası olmalı. İnciri eczanelerde satılacak hale getirmeliyiz. Markalarımız olursak zenginleşiriz. Sattığımız ürün daha fazla değer kazanır” dedi.

Aydın'da serbest bölge kurulması için çalışmaları hızlandırdıklarını söyleyen Savaş, “İzmir ve Mersin serbest bölgelerinde yer kalmadı. Şimdi Aydın'a yapılacak serbest bölge kentin ürünlerine büyük katkı yapacak. Bire sattığımızı beşse satacağız. İşte o zaman 3 milyar dolar ihracat hedefini de aşarız. Zaten ticaret fazlası veriyoruz. Bunu artırıp Türkiye ekonomisine de katkı yapmalıyız” değerlendirmesini yaptı.

Kuşadası Otelciler Derneği (KODER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Tacettin Özden de Türkiye'de turizmi başlatan kentin Aydın ve Kuşadası olduğuna dikkat çekerek, “Son dönemde biraz geride kaldık. Bunu hak etmiyoruz. Turizmde çeşitlendirmeye gitmemiz lazım. Kuşadası'nı gemi bekleyen bir turizm kenti olmaktan çıkarmalıyız. Kongre turizmini yeniden canlandırmalıyız” diye konuştu.

Toplantıda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Ekonomi Gazetecileri Derneği üyelerini Kuşadası'nda görmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyleyerek, “Kuşadası turizm sezonunda artan nüfus yoğunluğuna göre farklı kategorize edilmesi gerekiyor. Ödeneklerin buna göre şekillendirilmesini talep ediyorum. Ve turizm illeri kurulmasını öneriyor” çağrısı yaptı.

Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak Anadolu Buluşmaları toplantılarında kentleri inceleme şansına sahip olduklarını belirterek, “Aydın'da toplantıya yoğun katılım yeni bir arayış olduğunu gösteriyor. Artık dünyada kentler yarışı. Anadolu buluşmaları kentlerin yarışta hız kazanmasına katkı yapıyor” dedi.