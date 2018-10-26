İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da elektrikli bisiklet kazası: Yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

Aydın’da öğlen saatlerinde meydana gelen elektrikli bisiklet kazasında yaşlı bir kadın yaralandı.

Aydın'da öğlen saatlerinde meydana gelen elektrikli bisiklet kazasında yaşlı bir kadın yaralandı. Polis tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaza Efeler ilçe merkezi Bey Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye Hükumet Bulvarı istikametinden Adnan menderes Bulvarı istikametine doğru seyir halinde olan elektrikli bisiklet yolu karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşüp yaralanan yaşlı kadın olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis elektrikli bisiklet sürücüsünün ve çevredeki görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.