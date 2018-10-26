Aydın'da elektrikli bisiklet kazası: Yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

Aydın'da öğlen saatlerinde meydana gelen elektrikli bisiklet kazasında yaşlı bir kadın yaralandı. Polis tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza Efeler ilçe merkezi Bey Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye Hükumet Bulvarı istikametinden Adnan menderes Bulvarı istikametine doğru seyir halinde olan elektrikli bisiklet yolu karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşüp yaralanan yaşlı kadın olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis elektrikli bisiklet sürücüsünün ve çevredeki görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu.