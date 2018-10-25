Aydın'da elektrikli bisikletler korkutmaya başladı

Aydın'da elektrikli bisikletler hem sürücüleri hem de vatandaşları korkutmaya başladı. Özellikle 18 yaşından küçük çocuklar tarafından son sürat kullanılan elektrikli bisikletlerin kaza sayısında artış olduğu belirtildi.

Orta Mahalle Tekstil Bulvarı üzerinde meydana gelen elektrikli bisiklet kazasında iki çocuk yaralandı. Kazanın aşırı hız ve dikkatsizlikten kaynaklandığı belirtilirken kamyonete yandan çarptığı belirtilen elektrikli bisiklette bulunan okul çağındaki iki genç yaralandı.

Görgü şahitleri, alt geçitten geçmek isteyen elektrikli bisiklet ile Tekstil Bulvarı üzerinde seyir halinde 09 HJ 269 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu kazanın meydana geldiğini belirtirken, çarpmanın etkisi ile fırlayan elektrikli bisiklet hurdaya dönerken bisiklette bulunan iki çocuk da bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.