Aydın'da engelli hizmetliye okulda taciz iddiasına soruşturma

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir lisede, erkek hizmetlinin engelli bayan hizmetliye cinsel tacizde bulunduğu ve olayın okul müdürü tarafından örtbas edilmeye çalışıldığı iddiaları üzerine İnsan Hakları İhlallerini Araştırma Komisyonu tarafından inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın'da bir lisede görev yapan engelli bayan hizmetli A.Y., aynı okulda birlikte görev yaptıkları hizmetli M.İ.'nin kendisini taciz ettiğini öne sürerek okul müdürü A.Ç.'ye müracaat etti. Okul müdürü A.Ç.'nin verdiği dilekçeyi “Annen, baban, ailen ve öğretmenler duyarsa iyi olmaz. Bir daha yapmaz” diyerek sümen altı ettiğini öne süren A.Y.,

okulda yaşandığını ileri sürdüğü cinsel taciz olaylarından dolayı CİMER ve Aydın Valiliğine şikayette bulundu.

Olayın aydınlatılması için İl İnsan Hakları İhlallerini Araştırma Komisyonu üyeleri olan Aydın Barosu avukatlarından Av. İlker Bayram ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü doktorlarından Işık Doğan tarafından Aydın Valiliği onayı ile inceleme başlatıldı.