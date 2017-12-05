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05 Aralık 2017 12:51

Aydın’da engelli sporcular basketbol maçında buluştu

Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında engelli sporcular Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen basketbol maçı ile bir araya geldi.

Aydın’da engelli sporcular basketbol maçında buluştu

05 Aralık 2017 12:51


Aydın Atatürk İş Okulu, Hacı Hüseyin Arslan Özel Eğitim Okulu ve Ekrem Çiftçi İlkokulu’nda öğrenim gören engelli öğrenciler, Türkiye Basketbol 2.Liginde mücadele eden Efespor takımı ile basketbol maçı yaptılar. Yaklaşık 50’ye yakın engelli sporcu Efespor ile oynanan karşılaşmada forma giydiler. Engelli öğrenciler basketbol maçından büyük zevk alırken, attıkları her sayıda büyük sevinç yaşadılar. Maç sonrası düzenlenen törenle öğrencilere madalyaları takdim edildi.


Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Basketbol Antrenörü Mehmet Kırmacı, Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri organizasyonla özel sporcuları bir nebze olsun mutlu etmeyi ve bu öğrencileri sporun içinde tutmaya çalıştıklarını ifade ederek, “2. Ligde mücadele eden Efespor Basketbol takımı bu konuda bize yardımcı oldu. Özel sporcuların içinde olduğu Atatürk iş Okulu, Hacı Hüseyin Arslan ve Ekrem Çiftçi Okulu’nda bulunan çocuklarımız var. Bunları sporun içinde tutmaya çalışıyoruz. Özellikle basketbolda yetenekli çocuklarımız var. Bu çocuklarımızı bir araya getirip, hiçbir şeyin engel olmadığını tekrar tekrar hatırlamak adına bu etkinlikleri yapmaya çalışıyoruz. Efespor ve okullarımızın katkıları ile bu organizasyonu gerçekleştirdik” diye konuştu.




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