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Aydın'da erikler yeniden çiçek açtı

Aydın’da mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklar nedeniyle erik ağaçları yeniden çiçek açtı.

Aydın'da mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklar nedeniyle erik ağaçları yeniden çiçek açtı. Ziraat Mühendisi Mine Sümbül Kaplan, zaman zaman bu tür durumların yaşandığını, bu yıl Eylül ayında yaz sıcaklarının devam etmesi nedeniyle bazı meyve ağaçlarının mevsimleri şaşırdığını söyledi.


Sonbahara girilmesine rağmen devam eden sıcak hava, tabiatta bir takım değişimlere de neden oldu. Aydın'ın İncirliova ilçesinde yapraklarını dökmesi gereken erik ağaçları yaklaşık 6 ay önce çiçek açtı. Mevsimini şaşıran erik ağaçlarının kışa hazırlık yapması gerekirken yeniden çiçek açtığını belirten Ziraat Mühendisi Mine Sümbül Kaplan, “Ağaçlar yapraklarını döküp kışa hazırlanması gerekirken yeniden çiçek açtı. Nadir görülen bu durum herkesi şaşırttı. Mevsimlerdeki değişiklik nedeniyle erik ağaçları adeta şaşırdı” diye konuştu.

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