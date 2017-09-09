Aydın’da ‘Erken STEM Eğitimi Semineri’ düzenlendi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde “Erken STEM Eğitimi Semineri” düzenlendi. Eğitim programıyla, Aydın il merkezi ve ilçelerinde görev yapan 40 okul öncesi öğretmenine STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) eğitimi verildi. 6 Eylül’ de başlayan ve üç gün süren eğitimlerin, Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu’ nun katılımıyla sertifika ve kapanış töreni yapıldı.

Okul öncesi öğrencilerin bilimsel çalışmalar ile eğitilmesini amaçlayan STEM programının sertifika töreninde, katılımcılar adına konuşan Yenipazar Anaokulu Okul Öncesi Öğretmeni Ayşe Kara aldıkları eğitimin faydalarından bahsederek, “Milli Eğitim Müdürümüz erken STEM uygulamasının ne kadar önemli olduğunu bizlerin anlamamızı sağladı. Genel anlamda bu eğitimle biz STEM’in ne olduğunu daha iyi anladığımızı düşünüyorum. Bizlerin, Bilime Matematiğe, Teknolojiye ve Fen’e bakış açısını değiştirdiğinin farkındayız. Okul öncesi çocuklarının bilime nasıl daha fazla dahil edilebileceğini onlara bilime nasıl yönlendirebileceğimizi bu şekilde daha iyi öğrendik. Sağlam kaynaklardan öğrendik. Bunları nerede ve nasıl kullnmamız gerektiğini öğrendik. STEM’in sadece materyal üzerinden değil de her an çocuklarla aramızdaki diyaloglarda bunları geliştirebileceğimizi çocuğumuzu probleme yönlendirip çocuğun kendisini bilgi kaynağına ulaşmasını sağlayabileceğimizi gördük” diye konuştu.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, STEM eğitiminin çok önemli olduğunu ifade ederek, “STEM artık dünyada eğitimin bir gerçeği. STEM olmadan gelecek çağlarda eğitimden söz etmek, eğitime yön verebilmek, eğitimle ilgili yeni bir takım şeyler yapabilmek, mümkün değil. Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman mesela Almanya 1974 senesinde bunun müfredatını oluşturmuş, sınıflar oluşturmuş. STEM laboratuarları oluşturmuş ve bütün çocukları bir şekilde bununla tanıştırmış. Bugün Amerika’da çok ciddi manada STEM merkezleri var. Harcamaları 1 milyon dolarları aşan eğitimler veriliyor. Bugün Çin, Singapur gibi ülkelerde ciddi anlamda STEM eğitimleri veriliyor. Bu şekilde bizim toprağımıza bizim insanımıza katkı sunabilecek çok ciddi bir proje. Bizim bu çocuklarımıza düşünebilmekle alakalı bir farklı bir şey yapmamız gerekir. Düşünebilsinler, üretebilsinler, farklı şekilde bakabilsinler. Bunu yapabileceğimiz en güzel erguvanlardan biri de bu olur. Biz bu programın bu topraklara yapacağa katkıya inanıyor muyuz, inanıyoruz. En azından bu programı duyurabiliriz, bunu yapabiliriz. Bizler öğretmeniz. Bize emanet edilen yavrular var. Okul öncesi eğitimi arttırmaya yönelik, herkes elinden geldiği kadar çaba göstermeye gayret ediyor. Temel itibariyle bu STEM eğitimi başta olmak üzere diğer eğitim süreçleriyle baktığımız zaman Aydın genelinde 175 bin öğrencimiz var. Bugün bu çocuklar bize emanet edilmiş. Özü şu, biz bunlara ne yapacaksak hep birlikte yapacağız, ne yapmayacaksak ta hep birlikte yapmayacağız. Bıraktığınız zaman bu çocuğu anaokulundan ilkokula gönderdiğiniz zaman, Anaokulunda senin şu tarafın eksik kalmıştı, bunu yeniden yapalım, tamir edelim yeniden eğitim verelim dediğimiz zaman böyle bir imkânımız yok. Dolayısıyla yükümüz ağır. Birileri bu işin önemini biliyor veya bilmiyor. Onların bilip bilmemesi çok önemli değil çünkü ben biliyorum. Eğitimciler olarak öğretmenler olarak siz biliyorsunuz. Çocuğun hayatında sizin verdiğiniz eğitimin ne kadar değerli olduğunu, başkasının bilmesi gerekmiyor. STEM projesi de bu şekilde. Eğer bu memleketin yarınlara bir adım daha ayağını dirayetle basmasını istiyorsak bu çocuklara farklı bakış açılarını vermek zorundayız” dedi.

Konuşmaların ardından eğitimi başarı ile tamamlayan okul öncesi öğretmenlere sertifikalrı verildi.

Erken STEM Eğitimi Semineri sertifika törenine, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bahameddin Karaköse, Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Celalettin Unaylı, Eğitmen Berke Funda, ve okul öncesi öğretmenleri katıldı.