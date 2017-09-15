Aydın’da eski yollar büyükşehir ile yenileniyor

Göreve geldiği günden bu yana Aydın il sınırları içerisinde yer alan tüm köy yollarının asfaltlanması için çaba gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yol hamlelerine devam ediyor. “Aydın’da asfaltı olmayan köy kalmayacak” sözü ile üretici vatandaşların kırsal alanlardaki kullandığı yolların yapımına büyük önem veren Topuklu Efe, Nazilli’de 5 mahallenin asfaltlanması talimatını verdi.

Dereağzı Mahallesi’nde çalışmalara başlayan ekipler bozuk yolların düzeltilmesinin ardından asfalt dökümüne başladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yol çalışmasının üç etaptan oluştuğu ve 18 km’lik alanı kapsadığı belirtildi.

İlk etapta Dereağzı, Aşağı Örencik ev Yukarı Örencik arasında 13 km’lik asfalt sathi kaplama(2. Kat) yapacak olan ekipler, ikinci etapta Yukarı Örencik, Çatak ve Apaklar mahallerinde 3 km’lik parke kaplama çalışması ve ardından Apaklar ile İzmir hududu arasında 2 km astarlı asfalt kaplama(1.Kat) yapacağı öğrenildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yol hamlesinden memnuniyet duyan vatandaşlar başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.