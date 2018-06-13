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13 Haziran 2018 09:44

Aydın’da esnaf çocuklarının dili için protokol imzalandı

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, esnaf ve sanatkarların çocuklarının yaz tatilini daha iyi değerlendirmeleri ve yabancı dil öğrenmeleri için protokol imzaladı.

Aydın’da esnaf çocuklarının dili için protokol imzalandı

13 Haziran 2018 09:44

Protokol kapsamında esnaf ve sanatkarlar ve çocukları avantajlı olarak yabancı dil kursu alabilecek.


Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak eğitim ve öğretime büyük önem verdiklerini belirten Başkan Selahittin Çetindoğan, bu kapsamda; eğitim-öğretim kurumları ile yaptıkları protokolleri bir yenisini daha eklediklerini söyledi. Esnaf çocuklarının yaz tatilini daha verimli geçirmeleri için bu defa özel bir dil okulu ile protokol imzaladıklarını kaydeden Çetindoğan, “Bu protokol ile Birliğimiz ve bağlı odalarımız personeli ile ilimizde odalarımıza kayıtlı tüm esnaf ve sanatkarlarımız ile çocuklarını kapsayan genel İngilizce, kids grupları, YDS ve YÖKDİL sınav grupları ile İngiliz dışındaki Dünya Dillerini Eğitimine yönelik eğitim programları, esnaf ve sanatkarlarımızın oda kayıt belgelerini ibra etmeleri ile istifadelerine sunulacaktır” diyerek eğitim-öğretim kurumları ile işbirliği protokollerinin devam edeceğini kaydetti.




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